الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني: يجب بتشفير الدوري المصري لهذا السبب

طالب محمد العاصي، الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني بتشفير الدوري المصري لخلق مزيد من الموارد للأندية.

وقال محمد العاصي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "أطالب بتشفير الدوري المصري؛ لزيادة الموارد الخاصة بالأندية، فالدوري لا يزال يعرض مجانا حتى الآن".

وأضاف: "كي يتم تطبيق الفير بلاي في الدوري المصري؛ لا بد من عمل دخل ثابت للموارد".

وواصل: "لكن في الدوري المصري، الأندية ليس لها موارد، لذلك لا بد من خلق الموارد؛ كي تكون تلك الموارد مثل العمود الفقري".

واختتم تصريحاته: "هناك قوانين صارمة جدا في إسبانيا في مسألة صرف الأموال".