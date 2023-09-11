طريقة عمل الارز بالجمبرى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،الأرز بالجمبري طبق صيني

المقادير :

2بيض

250gr جمبري مقطع

2 ملعقة طعام بصل اخضر مفروم

3 ملاعق طعام صلصة صويا

1 ملعقة طعام صلصة سمك

رشة من رقائق التشيلي المجففة

1 ملعقة طعام زيت السمسم

1 ملعقة طعام زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

3 اكواب أرز مسلوقة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

( أنا أضفت قليل من الزعفران لانه يعطي للأرز لوناً جميلاً )

(وجزر مقطع إلى مكعبات صغيرة)



الطريقة :

حمري الثوم في زيت الزيتون.

·حمري الجمبري وقلبيه جيدا.

·أضيفي الأرز وقلبيها جيدا، أضيفي إليها ما تبقى من المقادير وحركيها جيدا.

·حركي الأرز إلى جانب المقلاة. اكسري البيض في المقلاة وحركيها على نار متوسطة.

·اخلطي البيض مع الأرز، حركي الخليط جيدا

وبالهنا والشفا