عماد الدين حسين: الرئيس السيسي الداعم الأكبر للحوار الوطني

كشف عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن آخر أعمال جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني نجح في أن يجعل الحكومة والمعارضة والقوى السياسية تكتشف أن هناك مساحات مشتركة حقيقية بينهم.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأكبر للحوار الوطني، لافتا إلى أن كل مرة يتم رفع توصيات كان يوافق عليها الرئيس فوق صلاحياته الدستورية.



وفي السياق نفسه أشارت عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن من حضر جلسات الحوار الوطني سواء جلسات عامة أو تخصصية سيدرك أن كل أطراف العمل السياسي في مصر جلسوا معا وتحدثوا وتناقشوا واختلفوا واتفقوا.

