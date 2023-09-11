مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم لقطار بأسبانيا

أعلنت خدمات الطوارئ في أسبانيا، اليوم الاثنين، مقتل 4على الأقل عقب تصادم قطار قرب مدينة برشلونة أثناء محاولتهم عبور قضبان السكك الحديدية.

وذكرت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية أن الحادث وقع في الساعة 8.22 مساء بالتوقيت المحلي في مونتميلو قرب برشلونة عندما عبر سبعة القضبان في موقع ممنوع.

وقالت خدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق بعد توقف القلب والجهاز التنفسي.

وأفادت الحكومة الأسبانية أن هذا الحادث جاء أثنار عبور بعض الأفراد لقضبان السكة الحديدية.