فرج عامر يكشف خطة الأهلي في ضم بديل لـ السولية

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مصطفي اشرف اللاعب المصري الألماني الذي يلعب في نادي بروسيا دورتموند وعمرة ١٩ سنة ويلعب في خط الوسط رقم ٨ هذا اللاعب هو البديل المثالي للاعب عمرو السولية الذي كثرت اصاباته وقدم سنه (عمرو السولية لاعب لا مثيل طوال مسيرته الاحترافية في الأهلي)".

من جانب آخر، يرغب الأهلي في حسم صفقة موديست، اليوم الإثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.