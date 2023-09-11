لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “|أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الذي كان معارا لنادي سموحة، هذا اللاعب لا أرى سببا لتجاهل الأهلي إعادة شراءه لأنه مدافع من طراز فريد، وقائد في الملعب ويتحلى بأخلاق عالية ، وانضم للمنتخب القومي الاول لكرة القدم وانضمامه للأهلي سوف يحل مشاكل إصابات المدافعين في الأهلي”.

من جانب اخر، يرغب النادي الأهلي في حسم صفقة موديست، اليوم الإثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.