أكد المستشار السابق الوزارة الدفاع الأمريكية، دوجلاس ماكغريغور، على ضرورة وضع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحت الحراسة المستمرة بسبب المخاوف على حياته.

وقال المسؤول السابق في البنتاجون إن هناك حاليا الكثير من المناقشات في القوات الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي.

وأشار إلى أن زيلينسكي يخضع للمراقبة طوال الوقت لأنه ابتعد عن رعاته القدامى لصالح رعاته الغربيين الجدد .

وأكد أن هذا حدث عندما سمح زيلينسكي باعتقال رجل الأعمال الأوكراني، إيجور كولومويسكي، الذي ساعده في استلام منصب الرئيس.

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.