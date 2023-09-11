عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 360 لتر زيت طعام منتهِ الصلاحية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه تم ضبط 20 كرتونة زيت طعام نوع شهير مُحدد، بهم ما يقدر بـ360 لتر زيت، منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 20 كرتونة زيت نوع شهير مُحدد، بكل كرتونة 4 زجاجات زيت تزن الزجاجة الواحدة 4.5 لتر، بما يُقدر بـ360 لتر زيت، منتهي الصلاحي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

المؤبد وغرامة100 ألف جنيه.. جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية طالب الهيروين

ضبط 20 كرتونة زبدة صفراء منتهية الصلاحية في سوهاج

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج زيت لتر زيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

مع اقترابه من مصر.. الإعصار دانيال يتسبب في غرق مناطق بليبيا| فيديو

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 9 مدمني شابو وحشيش في سوهاج

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فولكس فاجن تقدم ID.6 CROZZ الكهربائية الجديدة .. بهذا السعر

مقابل فائدة 36%.. تفاصيل سقوط تاجر عملة استولى على 5 ملايين جنيه..اعرف العقوبة

دعاء المضطرين للفرج العاجل .. يا حي يا قيوم

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بشرى سارة بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 طلاب الدور الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ