ضبط 360 لتر زيت طعام منتهِ الصلاحية في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه تم ضبط 20 كرتونة زيت طعام نوع شهير مُحدد، بهم ما يقدر بـ360 لتر زيت، منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 20 كرتونة زيت نوع شهير مُحدد، بكل كرتونة 4 زجاجات زيت تزن الزجاجة الواحدة 4.5 لتر، بما يُقدر بـ360 لتر زيت، منتهي الصلاحي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.