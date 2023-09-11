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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل حكم الإعدام لشخص والمؤبد لشقيقه أنهيا حياة زوجة أحدهما وابنتها برأس غارب

هيئة المحكمة خلال
هيئة المحكمة خلال استماعاها لشهادة رئيس المباحث

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكمًا بالإعدام شنقًا لأحد المتهمين ويدعى حفنى وبالسجن المؤبد لشقيقه رائد في قضية مأساوية راح ضحيتها زوجة المتهم الأول وابنتها الصغيرة في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شخص وشقيقه بقتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عامًا، وإخفاء جثتيهما في منطقة صحراوية غرب بكر. قام القتلة بطعن الفتاة بعدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم قاموا بخنق الزوجة حتى توفت. بعد ذلك، قاموا بغسل الجثتين ولفهما في ملاءة، وفي ساعات الليل نقلوا الجثتين في سيارة وتركوهما في صحراء رأس غارب بالقرب من آبار البترول.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من فك لغز الجريمة وتحديد هوية الجثتين، وبدأت عمليات البحث والتحقيق للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامهما بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة للنطق بالحكم.

جثتين ملفوفتين بملاءتين

وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وكشفت تفاصيل القضية العثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق "الزعفرانة/ رأس غارب"، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم، حيث تلقت مباحث قسم شرطة رأس غارب، بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغًا بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة/ رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.

جريمة رأس غارب قضية القتل في رأس غارب محكمة جنايات البحر الأحمر إعدام وسجن متهمين البحر الأحمر والأمن الجنائي

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