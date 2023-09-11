هتقدر تريح دماغك من جروبات الشغل على واتساب..الطريقة هنا

يواصل تطبيق واتساب Whatsapp، التطبيق الرائد للمراسلة الفورية المملوك لشركة ميتا، التطور المستمر مع التحديثات الأخيرة التي تركز على تحسين واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، بالإضافة إلى إضافة ميزات طال انتظارها. ويأتي التحديث الأحدث، الإصدار 2.23.19.7، المتاح عبر برنامج Google Play Beta، مع تطوير مثير للاهتمام: فلاتر المحادثات.

وفقًا لموقع WABetaInfo، تم تصميم هذه الميزة الجديدة لتمكين المستخدمين بالسيطرة المزيدة على محادثاتهم، وتبسيط إدارة الرسائل وتحديد أولوياتها. وعلى الرغم من أنها لا تزال قيد التطوير، يقدم التحديث الأحدث للإصدار التجريبي نظرة مسبقة على بعض التحسينات الكبيرة.

تحديث واتساب الأخير يتضمن ميزة جديدة لفلاتر المحادثات

تتيح المرشحات الجديدة للمستخدمين إنشاء قائمة بمحادثات الجروبات التي يشاركون فيها، مع استثناء المحادثات الفردية. ولتعزيز الوضوح والتمييز، تم تغيير اسم المرشح "الشخصي" إلى "جهات الاتصال" لتضمن المحادثات الفردية فقط. ومن الجدير بالذكر أن المرشح "التجاري" قد تمت إزالته في هذا التحديث.

الآن، هناك مرشح خاص لعلامة التبويب "المجموعات"، وهو تغيير مرحب به، حيث يلبي طلبات المستخدمين المستمرة لطريقة أسهل لإدارة وتنظيم محادثات المجموعات داخل التطبيق. يشارك العديد من الأفراد في مجموعات متعددة، سواء للعمل أو العائلة أو الأصدقاء أو الهوايات، وتعد هذه الميزة وعدًا بالوصول الأسرع وتنظيم أفضل.

حاليًا، تتوفر هذه الميزة لمجموعة محدودة من المستخدمين التجارب في نسخة تجريبية من واتساب، ومن المتوقع أن تصبح متاحة لجمهور أوسع في المستقبل القريب، بعد تنقيحها وتحسينها.

بالإضافة إلى فلاتر المحادثات، يعمل واتساب حاليًا على ميزات أخرى، مثل التحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية إخفاء عناوين IP أثناء المكالمات. ويمكن للمستخدمين الآن الرد على تحديثات حالة واتساب باستخدام الصور الرمزية في أحدث إصدار تجريبي، مما يثري مزايا التطبيق بشكل إضافي.