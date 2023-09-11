اجتماع لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مهمًا اليوم لتحديث المخطط الاستراتيجي الحالي للمدينة. وقد تم تأكيد ضرورة الانتهاء السريع من هذا التحديث لإرساله إلى الجهات المختصة للاعتماد النهائي.

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن المكتب الاستشاري للمحافظة، بالإضافة إلى مدير التخطيط العمراني بالديوان العام، والدكتور أحمد جاد، مدير الشبكات والمرافق، والمهندس أحمد كامل، مدير التخطيط العمراني بالمدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المحلية لتحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي للغردقة بهدف تحقيق أهداف التنمية والرؤية الاستراتيجية للمدينة.

يهدف هذا التحديث إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المدينة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية إتاحة الفرصة للمشاركة الفعّالة للجميع في هذا التحديث الاستراتيجي، حيث يمكن للمواطنين والمهنيين المحليين الإسهام بآرائهم واقتراحاتهم لتحقيق تطلعاتهم في تطوير المدينة.