بعد العثور على 4 متوفين.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات اليونان إلى 15

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين ، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الأخيرة في وسط البلاد إلى 15، بعد العثور يوم الأحد على جثث 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.



والجثث الحديثة هي لامرأة تبلغ من العمر 88 عاما ونجلها، وعثر عليهما في منزلهما، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 58 عاما.

وقال خفر السواحل إن جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاما مفقود منذ يوم الثلاثاء، عثر عليها طافية في البحر بالقرب من مدينة فولوس.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أنقذ ما يقرب من 335 شخصا كانوا عالقين في شبه جزيرة بيليون بين يومي الخميس والسبت.