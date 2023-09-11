المركزي لمتبقيات المبيدات يبدأ فعاليات البرنامج التدريبي للتحقق من صحة طرق التحليل

بدأ المركزى لمتبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات البرنامج التدريبي "التحقق من صحة طرق التحليل، وحسابات اللايقين لنتائج معامل الاختبار" والذي يحتوي على:

١- اساسيات طريقة التحقق من صحة طرق التحليل.

٢- بناء بروتوكول التحقق معلمات الأداء-معلمات الأداء ومقدمة عن أساسيات اللايقين في القياس. ٣-تقدير اللايقين في القياس المتطلبة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2005، ومن المقرر أن يستمر على مدار ٣ أيام.

كما شارك فيه ١١ متدربا من جهات مختلفة.



وقامت دكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل بتقديم عرض عن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل.



قام المتدربون بتفقد أقسام المعامل المختلفة، والتعرف على أحدث الأجهزة؛ وذلك من خلال الباحثين بالمعمل.