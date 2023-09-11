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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف تبرز دعوة الرئيس السيسي لتطوير نظام التمويل الدولي في "قمة العشرين"

صدى البلد

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.


فقد أبرزت الصحف تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، وهو الأمر الذي قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية في الدول النامية، التي اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما ينذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية.


جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، أمس، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة "العشرين" المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.


ووضع الرئيس السيسي قادة وزعماء مجموعة العشرين أمام مسئولياتهم لمعالجة التحديات القائمة، قبل أن تستفحل وتتسبب في أزمات تستعصى على الحل، مؤكدا أن الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف، تستوجب الإسراع في معالجة تلك التحديات.


وأوضح الرئيس السيسي - في كلمته - أن هناك قضايا ملحة تستوجب وضع الحلول لها قبل تفاقمها، وخص منها قضيتين، الأولى هي الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، أما القضية الثانية، فهي أن الالتزام بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" يقتضي ضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.

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