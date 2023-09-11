جيش الاحتلال ينفذ عمليات اقتحام واعتقالات في الضفة والقدس

نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، عمليات اقتحام ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت على إثرها عددا من الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، وهم: المحرر مثنى القواسمي، أنس سلهب، عدنان مسودة، باسل فراح، محمد أبو هليل، محمد مطور، عبيدة عادي، ضياء الزهور.

إلى ذلك، اعتقلت القوات أيضاً، بدر الدين صالح من المزرعة الغربية شمال رام الله .

كما اعتقلت الشاب عبد الله صديق زكارنة بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل عائلته ومنازل أخرى والعبث بمحتوياتها في منطقة البيادر من الحي الشرقي.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلة التي شهدت مواجهات عنيفة، اعتُقل الشابان علاء عنايا، ومجد عنايا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مهران احميدان، ومحمود منصور، وكلاهما من بلدة بدو.