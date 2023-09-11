إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

أصيب 12 شخصا بجروح بالغة وكسور، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي باتجاه محور محمد نجيب، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 5 سيارات لمكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وتم توزيع المصابين على مستشفى مايو ومستشفى آخر، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا ، بوجود حادث انقلاب ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم رفع حطام الحادث .