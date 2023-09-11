مع اقترابه من مصر.. شاهد| فيديوهات صادمة للإعصار دانيال في ليبيا

وثق مقطع فيديو صادم متداول، الإعصار دانيال الذي وصل إلى ليبيا ونتج عنه سيول وفيضانات شديدة غمرت مدن شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مناطق شمال شرق ليبيا شهدت تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما تسبب في جريان الأودية.

من جانبه، أكد المجلس الرئاسي الليبي تسخير كافة الإمكانيات لتقديم الدعم الكامل لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الفيضانات في بعض المناطق بالبلاد.

فيما أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.

ومن المتوقع أن تصل بقايا الإعصار إلى مصر، اليوم الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية.