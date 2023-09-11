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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لأربع دول عربية

روسيا تدرس إلغاء
روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية ل ٤ دول عربية

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدرس الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.

 

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي تحت عنوان "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد"

 

ووفقا لروسيا اليوم، قال ريشيتنيكوف،: "إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات. من الدول التي نعمل معها وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

 

وتابع: "اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا".

 

وأشار إلى أنه: "من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة. لهذا السبب نهتم بهذا".

 

وجدير بالذكر أنه اعتبارا من 1 أغسطس الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.

 

كما تم، اعتبارا من 1 أغسطس الماضي أيضا، إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران.

 

ومن جهته قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، أن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024، حسبما أفادت "روسيا اليوم".


وفي مارس الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات دخول للمواطنين الروس مع 11 دولة، بما في ذلك 4 دول عربية هي البحرين وعُمان والسعودية والكويت.

 

وقال إيفانوف،آنذاك، لوكالة "تاس" إن: "مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين (الروس) مع عدد من الدول، وهي: البحرين، وعُمان، والسعودية، وجزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل".

 

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيرا إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد.

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