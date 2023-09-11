سفير إيران بالسعودية: رئيسي كلفني بتوطيد العلاقات مع الرياض

قال علي رضا عنايتي، السفير الإيراني لدى السعودية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على توظيف كافة الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.



وأوضح عنايتي، في تصريحات قالها لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلفني بتوثيق العلاقات مع الرياض وحثه على “توظيف كافة الجهود لتوثيق عروة الأخوة والصداقة بين إيران والسعودية”.

وأكد ان إيران تنظر إلى السعودية كشريك استراتيجي يحظى بأهمية كبرى، في إطار سياسة حسن الجوار التي تتبعها الحكومة الحالية".

وأشار عنايتي إلى أن ذلك يضع عليه مسؤولية كبيرة في تطویر العلاقات البينية وتوطيدها، ومن ثم استخدامها لصالح الإقليم.

وكان السفير الإيراني قد وصل الرياض الثلاثاء الماضي، 5 سبتمبر. وفي اليوم نفسه، وصل نظيره السعودي عبد الله العنزي العاصمة الإيرانية طهران.