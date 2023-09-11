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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 5 وإصابة العشرات الجرحى إثر تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

أرشيفية
أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 52 آخرون، مساء أمس الأحد، إثر تجدد المواجهات المسلحة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين عناصر حركة "فتح" ومجموعة تطلق على نفسها "تجمع الشباب المسلم".

وذكرت وسائل إعلام لبنانبة، أن مواجهات عنيفة تدور في أحياء الرأس الأحمر والطيري والتعمير والطوارئ، على إثر هجوم شنته "فتح"، مشيرة إلى أن الاشتباكات تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف، كما طالت الأضرار مناطق واقعة خارج المخيم في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية عن مدير مستشفى الهمشري في صيدا رياض أبو العينين، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي كانت قد تجددت بعد شهر من الهدوء، ارتفعت من 35 جريحا إلى 5 ضحايا و52 جريحا.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني، إصابة 5 من عناصره أحدهم بحالة حرجة جراء سقوط 3 قذائف على مركز تابع لوحداته المنتشرة في محيط المخيم.

وجدد الجيش في بيان صدر عنه، تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم "من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر"، مؤكدا أنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة"، بحسب البيان.

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