ليبيا.. إعلان درنة مدينة منكوبة جراء إعصار دانيال

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة، اليوم الاثنين، درنة مدينة منكوبة جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفاض مجرى وادي درنة، بوسط المدينة، بالمياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا الساعات الماضية جراء إعصار دانيال.

ونشرت صحيفة المرصد الليبية، مساء الأحد، مقطع مصور يظهر جريان المياه بغزارة في وادي درنة.

من جانبها، أعلنت مديرية أمن درنة فرض حظر تجول في المدينة بدءًا من السابعة مساء الأحد إلى الثامنة صباح الإثنين، في إطار التعامل مع تداعيات إعصار دانيال.

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة.