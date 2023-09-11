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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

صدى البلد

كشفت ريم طارق طليقة حسن شاكوش مطرب المهرجانات العديد من المفاجأت عن اسباب تراجعها عن الاعتذار الذي قدمته لشاكوش وانها لم تحصل على حقوقها وتدخل اهل الخير لحل الازمة بينهما.

تصريحات ريم طارق طليقة حسن شاكوش

حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.

وقالت ”أنا بس محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية، ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه إني اعتذرتله.. أنا معتذرتش على حاجة، ولا قولت إني شوفت منه كل خير.. أنا الفيديو دا عملته؛ عشان آخد هدومي.. غير كده لأ.. هو خدعني لتالت مرة"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

طليقة حسن شاكو ش ريم طارق حسن شاكوش بسمة وهبة طليقة شاكوش

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