تحديث الصناعة يوقع بروتوكول مع الروتاري لدعم الحرف اليدوية والتراثية

وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع نادي الروتاري لدعم الحرف اليدوية والتراثية، ويأتي ذلك ضمن برنامج الصناعات الإبداعية والثقافية- التجمعات الحرفية"، وفي إطار دور مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية، بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، ومحافظ المنطقة الروتارية أيمن نزيه، ورئيس لجنة تمكين المرأة في نادي روتاري جيهان طامو، ومدير إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية إيمان السويفي.

وذكر المركز- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى التعاون في مجال دعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية، لتعزيز الصادرات المصرية والحفاظ على التراث المصري وزيادة الأيدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.

وقالت دعاء سليمة- خلال كلمتها في حفل التوقيع- إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عامًا، حيث ساهم بشكل كبير في دعم التجمعات الحرفية والإبداعية من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.

وأشارت إلى بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت، من أجل دعم وتمكين المرأة في العديد الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.

وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية والحفاظ عليها من الاندثار، من أجل التنمية المستدامة، والتي من أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد على التطوير والابتكار.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تفقدت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة معرض لمنتجات التجمعات الحرفية الإبداعية، التي يشرف المركز على تطويرها، حيث أشادت بجودة المعروضات.