برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسى تمتلك رؤية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجموعة قمة العشرين بالهند أكدت على حقيقة فى غاية الاهمية وهى تتمثل فى أن مصر الرئيس السيسى تمتلك رؤية ثاقبة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى فى كلمته أكد استمرار دور مصر التاريخى والمحورى فى دعم ومساندة الدول الافريقية لدفع عجلة العمل الإفريقى فيما يحقق مردود ملموس من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية ويعزز فرص التحول الأخضر، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية والافريقية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.



وأكد أن رؤية الرئيس السيسى كانت واضحة وحاسمة لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف واستنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات وذلك في إطار مساعي الرئيس السيسى الدائمة لحشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة مشيداً برؤية الرئيس السيسى التى حددت بكل وضوح المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لتنمية القارة السمراء ودور مجموعة العشرين لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات التنموية.



كما أشاد بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى حول خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ وأهمية العالمي على أهمية التغلب عليه بأهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقًا منا تدعو له مصر دائمًا في المحافل الدولية والأمم المتحدة باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة كما أنها كشفت جهود مصر في تسريع وتيرة التحول الأخضر للقارة السمراء إذ عرضت إلى العالم صوتا موحدا إفريقيا مثمرا من خلال cop27.



وثمن المنزلاوى تطرق الرئيس السيسى لجهود لاحتواء أزمة الطاقة وما تتخذه من خطوات لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة، والاستعداد لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الآنية معتبراً مشاركة مصر في قمة العشرين بمثابة تقدير عالمى كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والافريقية والدولية.