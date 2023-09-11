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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بـ "نهاية السلطة الفلسطينية" في هذه الحالة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي

وجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رسالة تهديد إلى السلطة الفلسطينية فيما يخص مواصلة سعيها لمحاكمة جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان.

وقال هنغبي في تلك الرسالة بحسب وسائل الإعلام العبرية: “في اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار في محكمة قانونية ضد جندي أو ضابط منا - سنقطع العلاقات السياسية والأمنية مع السلطة الفلسطينية على الفور”

وأضاف "لن نكون قادرين على قبول الحملة التي يشنها الفلسطينيون لتقديم جنود جيش الجيش الإسرائيلي إلى العدالة".

وزعم أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يحافظون أيضا على وجود السلطة الفلسطينية، وادعى "إذا لم نفعل ذلك فإن مصيرهم سيكون مثل ما حدث في غزة".

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي رسالة تهديد السلطة الفلسطينية محاكمة جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية

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