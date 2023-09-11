إسرائيل تهدد بـ "نهاية السلطة الفلسطينية" في هذه الحالة

وجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، رسالة تهديد إلى السلطة الفلسطينية فيما يخص مواصلة سعيها لمحاكمة جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان.

وقال هنغبي في تلك الرسالة بحسب وسائل الإعلام العبرية: “في اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار في محكمة قانونية ضد جندي أو ضابط منا - سنقطع العلاقات السياسية والأمنية مع السلطة الفلسطينية على الفور”

وأضاف "لن نكون قادرين على قبول الحملة التي يشنها الفلسطينيون لتقديم جنود جيش الجيش الإسرائيلي إلى العدالة".

وزعم أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يحافظون أيضا على وجود السلطة الفلسطينية، وادعى "إذا لم نفعل ذلك فإن مصيرهم سيكون مثل ما حدث في غزة".