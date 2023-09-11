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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و690 شاحنة و110 سيارات، بالإضافة إلى وصول وسفر 1281 راكبا بموانئها.


وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 500 طن بضائع، و319 شاحنة و66 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، و371 شاحنة و44 سيارة.


وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين (الحرية، بوسيدون إكسبريس)، بينما غادرته العبارة (أمل).. وشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و217 شاحنة، كما شهد الميناء رحلات مكوكية لثلاث سفن (آيلة، سينا، بريدج).

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