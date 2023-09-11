الصحف الكويتية اليوم| أردوغان: العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة بعد تبادل السفراء.. و3 هزات أرضية تضرب العراق

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للهند

المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لـ القبس: ردع النزعات العدوانية لإيران الآن.. بات أكثر إلحاحاً

لولا دا سيلفا: قرار اعتقال بوتين إذا زار البرازيل متروك للقضاء

روسيا تشترط تنفيذ جميع مطالبها للعودة إلى اتفاق الحبوب



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.



محليًا، قالت صحيفة القبس إن إدارة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة. أما ليلاً فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 47° C والصغرى 28° C.



أفادت صحيفة الأنباء باستقبال نائب وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت صقر أبوشتال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد نائب الوزير خلال اللقاء بدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية وبإسهاماته التي قدمها خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية ـ الأردنية، متمنيا له كل التوفيق والسداد.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الجريدة إلى بدء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية للهند. وأقامت رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي استقبالا رسميا لولي العهد السعودي.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بدور الهند في مجموعة G20 مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات معها.



وذكرت صحيفة الوطن أن 5 عسكريين لبنانيين أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، أن 3 قذائف سقطت على مركزين تابعين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

وأعادت قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

أوضحت صحيفة الراي اعلان وزارة النقل العراقية اليوم، وقوع ثلاث هزات أرضية بدرجات متفاوتة بمحافظتي (كركوك) و(دهوك) شمال العراق أعلاها 4.8 درجات على مقياس ريختر بمحافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت الهزة الأولى بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة طوزخورماتو بمحافظة كركوك، والثانية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية - التركية على بعد 44 كيلومترا شمال شرق محافظة دهوك.

ونقلت صحيفة القبس عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تروي جارلوك، حرص والتزام بلاده تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة، مشيراً إلى أن القيادة المركزية الأميركية تلتزم ضمان حرية الملاحة وحركة التجارة الحرة في ممرات المياه في الشرق الأوسط.

وأوضح جارلوك أن تواجد القوات الأميركية الإضافية في المنطقة يوفر مرونة تشغيلية وقدرات كبيرة، بينما نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار وتهدئة التوترات الإقليمية التي تسببها الممارسات العدائية لإيران ومنها استيلاؤها على سفن التجارة في وقت سابق هذا العام، مجدداً تأكيده على أن الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بشكل كامل ضمان الأمن البحري الإقليمي والاستقرار.

وأبرزت صحيفة الوطن ما قاله رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن العلاقات مع مصر "دخلت مرحلة جديدة بعد تبادل السفراء" بين البلدين معربا عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية "ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت".

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) بالعاصمة الهندية (نيودلهي).

ونقل البيان عن أردوغان تثمينه دعم الإدارة المصرية للشركات والمستثمرين من تركيا مؤكدا "أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والثقافة والتعليم".



دوليًا،. أشارت صحيفة الأنباء إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، بأن علاقات بلاده مع فيتنام «دخلت مرحلة جديدة». وأضاف بايدن أمام منتدى اقتصادي خلال زيارة رسمية يقوم بها حاليا إلى فيتنام أن الدولتين توطدان تعاونهما في مجالات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.



ولفتت صحيفة الراي إلى ما قاله الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الاثنين إن القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم لا إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل.

وأضاف لولا للصحافيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع «إذا قرر بوتين الحضور فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي».



أوضحت صحيفة الوطن ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للصحفيين الأحد، إن بلاده ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود "في نفس اليوم" الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

انسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.