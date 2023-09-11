وزير الاتصالات يزور أمريكا ليبحث مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات تعزيز التعاون

غادر القاهرة اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستغرق أربعة أيام، يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ونقل المعرفة فى المجالات ذات الصلة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

هذا ومن المقرر أن يلتقى الدكتور/ عمرو طلعت مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، كما سيلتقى مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور /عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولى كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.