ما بعد نهاية العالم.. ظاهرة جوية غريبة تجتاح بريطانيا!.. شاهد

قال رواد الشواطئ البريطانية وخاصة في مقاطعة ويلز أنهم رأوا مشاهد مرعبة منعتهم عن روية البحر بشكل مفاجئ ووصفوها بأنها مشاهد ما بعد نهاية العالم حيث جمع الطقس بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة مع ضباب كثيف اجتاح السماء!

ضباب كثيف تخلل الحرارة القارصة

وتوضح الصور التي تم التقاطها في جزيرة باري البريطانية الضباب الكثيف المغطي للسماء مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية.

وأكد رواد الشواطئ أنهم لم يستطيعوا رؤية البحر وهم على الرمال لكن هذا الأمر لم يمنعهم من الاستمتاع بوقتهم وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

كما قال مكتب الأرصاد الجوية إن مقاطعة ويلز ستشهد "يومًا دافئًا للغاية ورطبًا وجافًا ومشمسًا في الغالب" لكنه لم يذكر شيئًا عن الضباب الذي شهده بعض مرتادي الشاطئ.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت بعض أجزاء المملكة المتحدة درجات حرارة أعلى، حيث ذكر مكتب الأرصاد الجوية أنهم يعتقدون أن هذا اليوم كان اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن. فهو أحر يوم في السنة إلى وقتنا هذا.