عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما بعد نهاية العالم.. ظاهرة جوية غريبة تجتاح بريطانيا!.. شاهد

مشاهد ما بعد نهاية
مشاهد ما بعد نهاية العالم.. ظاهرة جوية غريبة تجتاح بريطانيا

قال رواد الشواطئ البريطانية وخاصة في مقاطعة ويلز أنهم رأوا مشاهد مرعبة منعتهم عن روية البحر بشكل مفاجئ ووصفوها بأنها مشاهد ما بعد نهاية العالم حيث جمع الطقس بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة مع ضباب كثيف اجتاح السماء!

ضباب كثيف تخلل الحرارة القارصة

وتوضح الصور التي تم التقاطها في جزيرة باري البريطانية الضباب الكثيف المغطي للسماء مع درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية.

وأكد رواد الشواطئ أنهم لم يستطيعوا رؤية البحر وهم على الرمال لكن هذا الأمر لم يمنعهم من الاستمتاع بوقتهم وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

كما قال مكتب الأرصاد الجوية إن مقاطعة ويلز ستشهد "يومًا دافئًا للغاية ورطبًا وجافًا ومشمسًا في الغالب" لكنه لم يذكر شيئًا عن الضباب الذي شهده بعض مرتادي الشاطئ.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت بعض أجزاء المملكة المتحدة درجات حرارة أعلى، حيث ذكر مكتب الأرصاد الجوية أنهم يعتقدون أن هذا اليوم كان اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن. فهو أحر يوم في السنة إلى وقتنا هذا.

الشواطئ البريطانية مقاطعة ويلز مشاهد ما بعد نهاية العالم ارتفاع شديد في درجات الحرارة ضباب كثيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

على عكس المتوقع| العاصفة “دانيال” تجلب الخير إلى مصر رغم خطورتها على ليبيا.. تفاصيل

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

إحنا مش جايين نشحت| مرشحو انتخابات الزمالك يرفعون راية التحدي: فرع للنادي في غزة

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

موضوعات متعلقة

رد فعل صادم من خواكين فينيكس أثناء تكريمه كأفضل ممثل بمهرجان «كان»|شاهد

لا يصارحك بحبه| 7 علامات جسدية تؤكد إعجابه بك.. تعرفي عليها

هل استلمت رسالة واتساب من شركة دعاية وتسويق أجنبية؟ احذر فهي فخ!

أكل الحيوانات ووثائق الحرب السرية ولا يشبع أبدًا.. تعرف على أشهر جائع بالعالم

السحالي تحكم العالم.. 3 معتقدات غريبة يتبناها كبار مشاهير الغرب |تعرف عليها

الصور الأولى لسفينة ديزني السياحية الجديدة قبل إبحارها عام 2024.. مذهلة!

شاهد.. مطاردة بين الشرطة وثعبان بطول 12 قدمًا يتجول بأحد شوارع بريطانيا

شاهد.. كيف نفذ 3 من أخطر المجرمين المتسلسلين حول العالم جرائمهم

ترشيحاتنا

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

منتخب مصر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس وديًا

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

أنباء عن حشد قوات لـ إيكواس على حدود بنين مع النيجر

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة ليبيا لـ 25 شخصا

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرصيف وفي المحلات.. تفاصيل انتشار علب مقلدة لماركة ماكياج شهيرة

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ