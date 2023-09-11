زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا | وتوقعات بلقاء بوتين غدا

كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية أن زعيم كوريا الشمالية توجه على الأرجح إلى روسيا، على أن يلتقي الزعيمان كيم جونج أون وفلاديمير بوتين، في موسكو غدا.

وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية YTN يوم الاثنين، نقلا عن مصدر حكومي كبير لم يذكر اسمه، فإنه "يبدو أن كيم يتجه إلى الحدود الشمالية الشرقية لكوريا الشمالية على متن قطار خاص، ومن المرجح أن تعقد القمة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء".

قال المذيع في وقت سابق إن الاجتماع يمكن أن يعقد يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس أنه من المتوقع أن يزور كيم الشرق الأقصى "في الأيام المقبلة".

ستكون الرحلة أول زيارة لكيم إلى الخارج منذ أكثر من أربع سنوات والأولى منذ وباء كوفيد-19.

كانت رحلته الأخيرة إلى الخارج في عام 2019 أيضا إلى فلاديفوستوك في قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الولايات المتحدة السابقة.