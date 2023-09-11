إيران: إشارات إيجابية على تنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن قريبا

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان عاجل ان: هناك إشارات إيجابية بتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن قريبا.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد إيران لإقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي؛ للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك، كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، في طهران، امس الأحد.

وهنأ أمير عبد اللهيان، دي مايو، على تعيينه ممثلاً خاصًا للاتحاد الأوروبي لدول الخليج العربي، وأوضح تطورات العلاقات بين الدول المجاورة، بما في ذلك منطقة الخليج، وقيم الوضع الحالي في المنطقة باعتباره فصلًا جديدًا. في تمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول الثمانية في منطقة الخليج العربي .