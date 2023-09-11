بالأسماء .. 2530 قطعة أرض بـ 14 مدينة للمصريين بالخارج

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان طرح أراض للمصريين بالخارج “ بيت الوطن”.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل المرحلة التاسعة من أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والتي تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة.

ويبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة.

ويتم التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

ويتم استقبال التحويلات من الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات تَرِد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.



