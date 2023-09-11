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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالتعدي على طالبة بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين أبو الوفا حكمها بالسجن 6 سنوات لشاب متهم بإستدراج طالبة بالصف الثالث الإعدادي من محافظة البحيرة والتعدي عليها بدائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أسامة ع إ"20 سنة عامل مقيم دائرة مركز الزقازيق، إلى محاكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بإستدراج الطفلة المجني عليها "هـ إ م " 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة بمحافظة البحيرة والتعدى عليها بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها بطريق التحايل حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وقام باستدراجها لمحل الواقعة مستغلا حداثة سنها وعدم تمييزها قاصدا إقصائها عن أعين ذويها وأعين الناس لاتمام جريمته، واعتدى عليها بغير قوة أو تهديد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما تبين من التحريات أن المتهم وعلى إثر وجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها قام باصطحابها إلى مسكنه واعتدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات وتم التحفظ علي المتهم وحبسه علي ذمة القضية رقم 18981 لسنة 2023 جنايات مركز الزقايق والمقيدة برقم 2053 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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