إغلاق مدخل صيدا الجنوبي في لبنان بسبب اشتباكات عين الحلوة

قالت الوكالة اللبنانية اليوم الإثنين أنه تم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي بعد توسع اشتباكات مخيم عين الحلوة.



واضافت الوكالة اللبنانية :"مقتل شخص جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".

وكان قد لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 52 آخرون، مساء أمس الأحد، إثر تجدد المواجهات المسلحة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين عناصر حركة "فتح" ومجموعة تطلق على نفسها "تجمع الشباب المسلم".

وذكرت وسائل إعلام لبنانبة، أن مواجهات عنيفة تدور في أحياء الرأس الأحمر والطيري والتعمير والطوارئ، على إثر هجوم شنته "فتح"، مشيرة إلى أن الاشتباكات تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف، كما طالت الأضرار مناطق واقعة خارج المخيم في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية عن مدير مستشفى الهمشري في صيدا رياض أبو العينين، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي كانت قد تجددت بعد شهر من الهدوء، ارتفعت من 35 جريحا إلى 5 ضحايا و52 جريحا.