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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل مركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ ببني سويف

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ببي سويف

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة،بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة،

وتفقد الوزير والمحافظ مركز السيطرة ، والذي يضم 16 مقعداً  تم اختيار وتدرييب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات،باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة  يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات ، لافتاً الي متابعة الدكتور مصطفي مدبولي للموقف التنفيذي الخاص بانشاء جميع المقرات الخاصة بالشبكة الوطنية حيث شهد رئيس الوزراء منذ أيام قليلة افتتاح مركز الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدولة تسعى من الشبكة الوطنية إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

فيما أكد محافظ بني سويف أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.، حيث يعد إنشاء المركز  أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف  خلال تفقد المركز عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

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التنمية المحلية محافظ بني سويف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

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