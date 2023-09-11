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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بمستشفى سرس الليان .. استئصال جزء من البنكرياس لسبب خطير

عملية جراحية
عملية جراحية

تمكن أطباء مستشفي سرس الليان في محافظة المنوفية، من إجراء عملية جراحية صعبة واستمرت لمدة ثلاث ساعات ، وتعد إنجاز جديد للمستشفى حيث أنه و لأول مرة تم استئصال جزء من البنكرياس لوجود ورم مرتجع لجسم البنكرياس ، وجدير بالذكر أن المريض بصحة جيدة وخرج من العمليات.                                                      

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، وإشراف مدير المستشفي الدكتور إبراهيم السيد ناصر ، وقد أجري العملية الدكتور أحمد شوقي إستشاري الجراحة ، والدكتور سيد مرعي رئيس قسم الجراحة ، والدكتور إيهاب عياد رئيس قسم الطوارئ بمشاركة طاقم العمل الدكتورة هالة ناجي ، والدكتور عبدالرحمن يسري ، والدكتور شعبان العياط زميلي مكلف جراحة ، والدكتور التخدير إسلام عصر ، وبوجود فريق التمريض.     

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 ووجه مدير المستشفي الشكر لفريق العمل القائم بالعملية متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

 

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