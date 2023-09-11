لأول مرة بمستشفى سرس الليان .. استئصال جزء من البنكرياس لسبب خطير

تمكن أطباء مستشفي سرس الليان في محافظة المنوفية، من إجراء عملية جراحية صعبة واستمرت لمدة ثلاث ساعات ، وتعد إنجاز جديد للمستشفى حيث أنه و لأول مرة تم استئصال جزء من البنكرياس لوجود ورم مرتجع لجسم البنكرياس ، وجدير بالذكر أن المريض بصحة جيدة وخرج من العمليات.

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، وإشراف مدير المستشفي الدكتور إبراهيم السيد ناصر ، وقد أجري العملية الدكتور أحمد شوقي إستشاري الجراحة ، والدكتور سيد مرعي رئيس قسم الجراحة ، والدكتور إيهاب عياد رئيس قسم الطوارئ بمشاركة طاقم العمل الدكتورة هالة ناجي ، والدكتور عبدالرحمن يسري ، والدكتور شعبان العياط زميلي مكلف جراحة ، والدكتور التخدير إسلام عصر ، وبوجود فريق التمريض.

ووجه مدير المستشفي الشكر لفريق العمل القائم بالعملية متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.