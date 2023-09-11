بريطانيا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل.

وأضاف الوزير البريطاني في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مغادرته إلى المنطقة لزيارة فلسطين وإسرائيل، "من واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".

ويبدأ الوزير كليفرلي اليوم الإثنين زيارة الى المنطقة تستمر ليومين، يلتقى خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

ووفقا لبيان صحفي لوزارة الخارجية البريطانية، سوف يزور كليفرلي مخيم الجلزون للاجئين ليطلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأونروا التي تقدم مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه سيجتمع خلال زيارته، مع المفوض العام لوكالة الأونروا، ويزور مرافق الوكالة، كما سيلتقي بالمجتمعات المحلية في الضفة التي تضررت جراء عنف المستوطنين، وسيعلن أن المملكة المتحدة قد زادت التمويل هذا العام إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الحماية في الضفة، وهي منظمة تديرها منظمات إنسانية دولية لدعم 50 ألف فلسطيني معرضين لخطر الترحيل القسري.