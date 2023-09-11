محمد صلاح من داخل الملعب في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر صلاح في الصورة من داخل الملعب أثناء ميرانه اليومي الصباحي.

يبدو أن اتحاد جدة السعودي لم يفقد الأمل في ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، رغم اقتراب غلق الميركاتو الصيفي في السعودية.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24 في 20 سبتمبر الجاري، حيث بدأ في الأول من يوليو 2023.

ويروج النادي السعودي لفكرة بيع نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقرير صحفي.

يأتي ذلك بعد فشل محاولة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث رفض ليفربول التخلي عنه وأكد أنه ليس للبيع، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني وفقًا لصحيفة "ذا صن".