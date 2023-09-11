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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يعاملونه كطفل.. بايدن يكشف إتباعه تعليمات موظفيه .. فيديو

الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، أنه يتبع تعليمات موظفيه.

وظهر بايدن مرتبكًا خلال مؤتمر صحفي في فيتنام أمس الأحد، قائلاً إنه "سيتبع الأوامر فقط" أثناء فحص الأوراق والتحدث إلى الصحفيين.

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: "سأتبع أوامري هنا. أيها الموظفون، هل هناك أي شخص لم يتحدث بعد؟".

وحسب شبكة "نيوز ويك" الأمريكية، هذه ليست المرة الأولى التي يُعرف فيها أن بايدن "يتبع الأوامر" حيث سمحت المؤتمرات الصحفية السابقة للجمهور بمشاهدة الرئيس وهو يحمل "ورقة الغش" أثناء المشاركات الإعلامية، مما يشير إلى أنه تم إخطاره بالأسئلة التي يطرحها أعضاء الصحافة.

وعلقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، على الأمر في وقت سابق، قائلة إن هذا بروتوكول عادي ويتماشى مع مهمة المكتب الصحفي "للحصول على فكرة" عما تريد وسائل الإعلام أن تطلبه من الرئيس.

كما استنكرت كارين جان بيير، ادعاءات بأن موظفي البيت الأبيض يعاملون الرئيس جو بايدن كطفل، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "سخيفة".

جاء ذلك عند ردها على سؤال بشأن مقتطفات من السيرة الذاتية الجديدة للمؤلف فرانكلين فوير بعنوان "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا".

وقال فوير في كتابه إن بايدن شكا لأصدقائه من معاملته كأنه "طفل صغير".

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