ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين؛ لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته مبالغ مالية "مقلدة، وصحيحة"، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يقيم بمحافظة الغربية، بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر، وطابعة، وماسح ضوئي "سكانر"، وكمية من الورق الأبيض المستخدم في الطباعة، ووحدة تخزين "فلاشة" تحتوي على نموذج لعملة معدة للطباعة.



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، بقصد استخدامها في اصطناع العملات المحلية المقلدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.