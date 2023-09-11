ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على توكيل "مزور"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص في تزوير المحررات الرسمية.. وضُبط بمسكن أحدهما خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، و5 أكلاشيهات لجهات مختلفة، ولوح طباعة لاصطناع رخصتي التسيير والقيادة، وعدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة"، ومخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة"، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، و3 طابعات ألوان، وجهاز "سكانر"، وماكينتي تغليف وتقطيع، و"فلاشة" تحتوي على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.