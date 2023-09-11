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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

عروس قنا مفارقة للحياة
عروس قنا مفارقة للحياة

في ظروف غامضة ،عثر على العروس الصغيرة التى لم تكمل عقدها الثالث، التى كانت تحلم بالعيش في سعادة وهناء داخل بيتها الصغير مع زوجها ،ولكن قدر الله لها الانتقال الى جواره.

العروس الصغيرة حديثة الزواج لم تكمل الشهرين

تزوجت عروس قنا الشهر الماضى شهر أغسطس وسط فرحة وسعادة بين احبائها واقرانها ، ولم تمر عليها 40 يوما الا وتم العثور عليها في منزل الزوجية وقد فارقت الحياة وسط ذهول من اسرتها وزوجها عن السبب. 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على أنثى فى بداية العقد الثالث من عمرها، مفارقة للحياة داخل منزلها بقرية الشاورية.

 

تبين أن العروس  متزوجة حديثا منذ ما يقرب من ٤٠ يوماً، وعثر عليها داخل منزلها مفارقة للحياة ويتوقع وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة اسباب الوفاة .

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وتم نقل حثمان العروس إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في ظروف غامضة العروس الجديدة قنا

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أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

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