انطلاق القوافل البيطرية للكشف عن الأمراض الوبائية بمراكز الوادي الجديد

أكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور عصام محمد الكومي، اليوم /الاثنين/، انطلاق القوافل البيطرية، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وقال الكومي إن القوافل انطلقت اليوم بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، وتنيدة بمركز بلاط، وتنطلق غدا في قرية الثورة بمركز الخارجة، والنهضة بمركز الفرافرة، وبعد غد في قرية جورمشين 7 بمركز باريس، وذلك للكشف عن الأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض التى تصيب الماشية والرد على كافة الاستفسارات من جانب مربين الثروة الحيوانية.

وأشار إلى عقد سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية للتعريف بالأمراض الوبائية الفيروسية التي تصيب الثروة الحيوانية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي وخطورتها على الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي وأهمية التحصينات الوقائية، وكذلك التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثى وأهميته في زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والالبان فى إطار توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.