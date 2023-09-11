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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات بسيطة تحمي من إصابة ٦٠٪؜ من حالات فقدان السمع.. تعرف عليها

فقدان السمع
فقدان السمع

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية المهمة من خلال  صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي . 

وقالت وزارة  الصحة والسكان إن هناك  خطوات بسيطة  حال إتباعها من الممكن تحمي من الإصابة  ٦٠٪؜ من حالات فقدان السمع . والتي تتمثل في التالي :- 

  • تحسين رعاية الأم والوليد
  • الكشف عن التهاب الأذن الوسطي وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر
  • أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحائي

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة النزول والكشف للاطمئنان علي  الصحة العامة للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة  يومياً في المستشفيات ف من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً

 

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