خطوات بسيطة تحمي من إصابة ٦٠٪؜ من حالات فقدان السمع.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية المهمة من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك خطوات بسيطة حال إتباعها من الممكن تحمي من الإصابة ٦٠٪ من حالات فقدان السمع . والتي تتمثل في التالي :-
- تحسين رعاية الأم والوليد
- الكشف عن التهاب الأذن الوسطي وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر
- أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحائي
وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة النزول والكشف للاطمئنان علي الصحة العامة للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة يومياً في المستشفيات ف من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً