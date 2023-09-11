خطوات بسيطة تحمي من إصابة ٦٠٪؜ من حالات فقدان السمع.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية المهمة من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك خطوات بسيطة حال إتباعها من الممكن تحمي من الإصابة ٦٠٪؜ من حالات فقدان السمع . والتي تتمثل في التالي :-

تحسين رعاية الأم والوليد

الكشف عن التهاب الأذن الوسطي وتوفير طرق علاجه في وقت مبكر

أخذ تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحائي

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة النزول والكشف للاطمئنان علي الصحة العامة للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة يومياً في المستشفيات ف من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً