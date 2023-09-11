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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محادثات مثمرة بن سلمان.. مودي: السعودية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهند

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند

 

أكد  رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية حاسمة لتحقيق الاستقرار والرفاهية الإقليميين العالميين.

 

ووصف مودي المملكة العربية السعودية بأنها واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهند، وقال إن كلا الجانبين يضيفان بعدا جديدا للعلاقات التي تتوافق مع الأوقات المتغيرة.

 

وقال "أجريت محادثات مثمرة للغاية مع ولي العهد السعودي".

وأكد رئيس وزراء الهند: "نثق بأن الروابط التجارية مع السعودية ستنمو بشكل أكبر "

وأشار إلى أن رئيس آفاق التعاون مع السعودية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

واستعرض مودي وبن سلمان العلاقات الثنائية في الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية.

وفي ملاحظاته الافتتاحية في الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه تم تحديد العديد من المبادرات لنقل "شراكتنا الوثيقة إلى المستوى التالي. وستحصل علاقتنا على اتجاه وطاقة جديدة في اجتماع اليوم"

وتم الإعلان عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية في عام 2019 بهدف زيادة التعاون في المجالات المختلفة.

ويقوم بن سلمان حاليا بزيارة دولة إلى الهند بعد نهاية قمة مجموعة العشرين.

 

وقبل المحادثات، تم الترحيب بولي العهد احتفاليا في فناء راشتراباتي بهافان.

 

وقال بن سلمان للصحفيين بعد الترحيب الاحتفالي: “أريد أن أهنئ الهند على قمة مجموعة العشرين.. أنا سعيد جدا لوجودي هنا في الهند”.

 

قال الزعيم السعودي إن الإعلانات التي تم إصدارها في القمة ستفيد العالم .. وسنعمل معا لخلق مستقبل عظيم لكلا البلدين".

 

والمملكة العربية السعودية هي واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للهند في الشرق الأوسط. شهدت العلاقات العامة بين البلدين مسارا تصاعديا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

 

ويركز الجانبان أيضا على تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية.

 

وزار رئيس أركان الجيش آنذاك الجنرال إم إم نارافان المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020 في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس الجيش المكون من 1.3 مليون جندي إلى دولة الخليج الهامة.

 

منذ ذلك الحين، كانت هناك سلسلة من الزيارات للمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى بين الجانبين.

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