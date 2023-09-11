تحت مظلة "ابدأ".. انطلاق سلسلة ندوات حول أهمية التعليم الفني والتقني بدمياط





أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع أكاديمية "ناس" سلسلة ندوات حول أهمية التعليم الفني والتقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والنهوض بالصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضي ب 4 مراكز شباب مختلفة في المحافظة: (مركز شباب مدينة دمياط، ومركز شباب استاد دمياط، ومركز شباب السنانية، ومركز شباب عزبة البرج).



وأطلقت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن،والتي سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية، والورش، والفصول التعليمية، وإضافة المعدات والأدوات المتعلقة بمجال التخصص، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية طبقًا لمتطلبات الصناعة والمعايير الدولية على أيدي خبراء متخصصين؛ وذلك للحصول على الاعتماد الدولي للمدرسة من جهات اعتماد دولية.



يأتي ذلك في إطار عمل مبادرة "ابدأ" على تحسين الصورة الذهنية حول التعليم الفني والتقني من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم؛ لما للقوى العاملة بقطاع الصناعة من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.



ويذكر أن التقديم للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، مازال متاح للطلاب من البنين الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢١٠ درجة عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، من خلال الرابط التالي:

‏https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec