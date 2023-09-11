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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من ممشى "أهل مصر"

صدى البلد

تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان اليوم الاثنين أعمال المرحلة الثالثة (ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادى الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.


وأوضح المحافظ - في بيان له - أنه تم عمل الحوائط الخرسانية لممشى أهل مصر بكورنيش النيل، كما تم إنشاء السلم المؤدي لمعدية بطا، وموجها بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير .


ووجه المحافظ بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل، موجها باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت .
 

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