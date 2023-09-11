عباس الشناوي: الزراعات التعاقدية هي أكبر دعم للفلاح

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يوم 9 سبتمبر عام 1952 كان حجر الزاوية للفلاح المصري، مشيرا إلى أن هذا التاريخ كان بمثابة إنطلاقة الفلاح المصري، والحصول على حقوقه كاملة.

وقال عباس الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه خلال الفترة الأخيرة، شهدت الزراعة المصرية طفرة غير مسبوقة، مؤكدا أن هناك نهضة كبيرة للفلاح خلال السنوات الأخيرة.

الإهتمام بالمحاصيل الزيتية

وتابع رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعات التعاقدية هي أكبر دعم للفلاح المصري داخل الدولة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى توجيهاته في مارس 2021 الإهتمام بالمحاصيل الزيتية منها فول الصويا وعباد الشمس لتأمين علف الحيوانات والدواجن والحصول على الزيوت، مع وضع سعر ضامن للفلاح المصري.

