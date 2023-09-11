عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تبحث مع مسئولة صربية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قضايا تنمية الأسرة

صدى البلد

استقبلت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى "داريا كيسيتش" وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا والوفد المرافق لها.

شهد  اللقاء  التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين فى إطار من الخصوصية المتفردة وهو ما يفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك عبر العديد من المجالات. 
 
 وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء تناول التجربة المصرية فى إطار تنمية الأسرة والبرامج المقدمة لمواجهة القضية السكانية وتبادل الخبرات بين مصر وصربيا،  مستعرضة ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات بشأن الأيتام ودور مؤسسات الرعاية ونظام الكفالة وتقديم الدعم النفسي والصحي لهم، وقضية الإعاقة من حيث آليات الدعم والتمكين وتوفير المعينات انطلاقًا من منظور حقوقي.  
 
وأشارت القباج إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والفئات المستهدفة وما يتضمنه من مشروطية صحية وتعليمية لصالح الأطفال وصحة الأم، وأنه فى إطار الاهتمام بالكيان الأسري كان البرنامج القومي للحفاظ على الكيان الأسرة المصرية "مودة"، والذى جاء فى إطار التدخلات المصرية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يقوم بتأهيل المقبلين على الزواج على العديد من المستويات على المفاهيم والمعلومات الخاصة بالكيان الأسري السوى وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج والحاجة إلى أن تتضمن كذلك الجانب السيكولوجى.
 
وتناول اللقاء كذلك الخدمات المقدمة للأسرة المصرية بالمناطق بدائل العشوائيات والخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لكبار السن، كذلك دور الهلال الأحمر المصري وتدخلاته الإغاثية والتوعوية محليا ودوليا،  كما تم التطرق إلى فكرة التطوع، حيث يوجد ما يزيد على ٦٠٠ ألف متطوع فى جميع المجالات و15 ألف رائدة اجتماعية تقوم بدور مهم فى نشر الوعى بشأن أهم القضايا المجتمعية وهن أذرع تنفيذية للوزارة بقدرتهن على التواصل مع الفئات المستهدفة، حيث تتعدد القضايا من زواج مبكر والإدمان والإعاقة وختان الإناث، و يتم من خلال مرصد وعى قياس السلوكيات والاتجاهات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية .
 
كما تناول اللقاء تجربة مؤسسات المجتمع المدني المصرى أحد الأضلاع الرئيسية في مثلث التنمية بالمجتمع، حيث يقدر  عدد الجمعيات الأهلية 35 ألف جمعية.
 
 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار  عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية رقم  149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية،  كما تم التطرق لجهود الدولة المصرية فى المشكلة السكانية وجهود برنامج 2كفاية، خاصة أن الدولة المصرية تنظر للمشكلة السكانية من منظور الاستثمار فى البشر .
 
ومن جانبها أعربت وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا "داريا كيسيتش" عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالجهود المقدمة من الدولة المصرية فى إطار الأسرة وتقديرها للقيادة المصرية فى اهتمامها بالمشكلة السكانية، مستعرضة الجهود المقدمة فى إطار الإعاقة وخدمات تنمية الطفولة المبكرة والمشكلة السكانية فى صربيا، حيث تعانى من الانخفاض فى النمو السكاني على مدى خمسة عقود متتالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

ترشيحاتنا

مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

مئات الضحايا إثر إعصار دانيال في ليبيا .. تفاصيل

شاهد مدينة البيضاء الليبية تغرق في شبر مايه.. والطوارئ: الوضع خرج عن السيطرة

سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

وزير الاستثمار السعودي: الرياض ستكون من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ