زاخاروفا تتهم الولايات المتحدة بتدمير الوجود القنصلي الروسي في أراضيها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن السلطات الأمريكية فعلت كل شيء ممكن في السنوات الأخيرة للقضاء على الوجود القنصلي الروسي في أراضيها.

وأشارت المسئولة الروسية، إلى أن الجانب الروسي في نفس الوقت، يواصل إصدار التأشيرات بشكل واضح ومفهوم وشفاف.



وأضافت زاخاروفا في حديثها خلال دورة في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "عندنا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يتم إصدار التأشيرات دون أي مقابلات جامحة، ودون الإذلال الذي ابتدعه الأمريكيون، وخاصة دون إعادة التوجيه إلى بعض الدول للحصول على التأشيرات، وهذا على الرغم من أن السلطات الأمريكية هي التي على مدى السنوات الخمس أو السبع الماضية، فعلت كل شيء لتدمير وجودنا القنصلي في الولايات المتحدة".

وأضافت زاخاروفا، أنه "على الرغم من ذلك، فإنه يتم منح التأشيرات للأمريكيين بشكل واضح ومفهوم وشفاف، وبالمناسبة، الأهم من ذلك، بلطف ولباقة.